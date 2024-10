In de Challenger Pro League stond er gisteravond een Limburgse derby op het programma. Jong Genk ontving Lommel SK. Beide ploegen hadden nood aan een overwining. Jong Genk moet achterom beginnen kijken nadat het slechts één van z'n laatste zes wedstrijden kon winnen. Lommel verloor zijn laatste zes wedstrijden niet, maar na drie gelijke spelen op rij ziet het de concurrenten voor promotie wegsluipen. Er stond dus heel wat op het spel tijdens de Limburgse derby die afgewerkt werd in het Leunenstadion in Geel waar Jong Genk zijn thuiswedstrijden speelt.