Racing Genk en Cercle Brugge steunen slachtoffers grensoverschrijdend gedrag

"Een vuurwapen trekken, is het laatste wat een agent zal doen," vertelt Stefan Joris, algemeen coördinator van de politieschool PLOT in Genk. Tijdens een interventie in Paal bij Beringen werd gisteren een 66-jarige man in het dijbeen geschoten door een politieagent. Comité P onderzoekt nu of het schietincident wettelijk is. En of de man die de politie bedreigde, gewapend was of niet. Commissaris Stefan Joris kan geen commentaar geven op het schietincident in Beringen tijdens het lopend onderzoek, maar legt ons wel uit wanneer een agent geweld mag gebruiken.