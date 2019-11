Racing Genk Europees uitgeschakeld na zware thuisnederlaag tegen Salzburg

Patro Eisden-voorzitter Salar Azimi is gisterenavond op pad geweest met niemand minder dan oud topvoetballer Ronaldinho. Azimi deelde een filmpje van de Braziliaanse ster in zijn auto.Ronaldinho woonde gisteren een straatvoetbaltornooi bij in het Nederlandse Zaandam. De Braziliaan is bevriend met de Nederlandse straatvoetballer Edward van Gils, die het tornooi in Zaandam organiseerde. Patro-voorzitter Azimi is op zijn beurt bevriend met Van Gils en zag zijn kans om Ronaldinho mee op sleeptouw te nemen. Het tweetal is na het tornooi nog gaan feesten in Amsterdam.