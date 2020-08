Racing Genk fysiek klaar voor uitputtingsslag

Er wordt niet alleen gevoetbald in Limburg dit weekend, ook getennist. In Alken is het vijfsterrentornooi deze week van start gegaan. Eén van de weinige tornooien in ons land die plaatsvinden. Morgenavond is er zelfs een demonstratiewedstrijd in het dubbel met vier Daviscupspelers. Alken was lange tijd de zwaarst getroffen gemeente van België door corona. Dat dit evenement door kan gaan, is voor de organisatie een overwinning.