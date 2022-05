Racing Genk gaat vol voor poulewinst en wil winnen op Charleroi

Vanavond krijgen we in TVL Sportcafé het bezoek van de dames van Jaraco LVL Genk. En in het Moment gaan we terug naar de laatste Limburgse titel in het damesvolleybal. Intussen 15 jaar geleden werd Datovoc Tongeren kampioen ten koste van Kieldrecht. De ploeg bestond toen uit voornamelijk buitenlandse speelsters, maar ook met één jong Limburgs talent: Tara Daerden. Zij beleefde de laatste Limburgse kampioenstitel vanop de eerste rij.