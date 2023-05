De stad Tongeren plaatst inzamelboxen voor sportkleding en sportschoenen. De ingezamelde kleding en schoenen worden in de webshop van de sportdienst gratis aangeboden aan kinderen van kwetsbare gezinnen om hen zo aan het sporten te krijgen. In 2018 lanceerde de sportdienst van de stad Tongeren Second Serve, de Tongerse webwinkel met gratis sportkleding en sportschoenen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. De stad Tongeren plaatst nu inzamelboxen. Zo kan iedereen gemakkelijk nog bruikbare sportkleding doneren. De boxen krijgen een plek in de Tongerse sporthallen en in het Praetorium. Evelyne Stassen, schepen van Sociale Zaken: “Om meer zichtbaarheid en het inzamelen van sportkleding te vergemakkelijken hebben we inzamelboxen laten maken. Via deze boxen zamelen we sportkleding en sportschoenen in, die we dan in de webshop gratis kunnen aanbieden aan kinderen van kwetsbare gezinnen. Op die manier trachten we één van de grootste drempels tot sportbeleving bij deze groep weg te nemen.”