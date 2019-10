Racing Genk haalt punt in blessuretijd

In TVL Sportcafé hebben we vanavond aandacht voor boksen. Met bokster Jill Serron blikken we vooruit op haar kamp om de Belgische titel, aanstaande vrijdag in Sint-Truiden. In Het Moment gaan we terug naar 2010. Toen bokste Said Ouali de belangrijkste kamp uit zijn leven. De Maaseikenaar nam het in Antwerpen op tegen de Amerikaan Randall Bailey. De winnaar van de wedstrijd mocht vechten om de wereldtitel, maar het werd één van de vreemdste kampen uit de Belgische boksgeschiedenis. Een voorsmaakje.