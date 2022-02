De gemeente Oudsbergen krijgt binnenkort een nieuw wapenschild. Dat was nodig na de fusie van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek in 2019. Een speciale werkgroep heeft de voorbije maanden verschillende ontwerpen gemaakt, waaruit finaal twee gemeentewapens werden geselecteerd. De inwoners kunnen nu tot 28 februari stemmen op hun favoriet. Een gemeentewapen wordt nog maar weinig gebruikt. Nagenoeg alle gemeenten beschikken tegenwoordig over een modern logo, dat gebruikt wordt in het straatbeeld en voor communicatie. Maar voor het afstempelen van officiële documenten wordt er nog steeds beroep gedaan op het wapenschild van de gemeente. Werkgroep Enkele maanden geleden kregen de inwoners van Oudsbergen de kans om zelf een ontwerp voor het nieuwe wapenschild in te sturen. “De oproep leverde verschillende ideeën op”, vertelt Hanne Schrooten, schepen van communicatie en participatie. “Nadat we de ideeën hadden verzameld, zijn we met enkele ontwerpen aan de slag gegaan. We startten hiervoor een werkgroep op met vier geïnteresseerde inwoners, een gemeentelijk ambtenaar en de bevoegde schepen. Een van deze inwoners heeft een talent voor grafisch ontwerp en slaagde erin een aantal mooie ontwerpen op te maken. Na een aftoetsronde bij de Vlaamse Heraldische Raad bleven uiteindelijk twee wapenschilden over.” Typische kenmerken Een wapenschild ontwerpen is geen eenvoudige opdracht. Heraldiek of wapenkunde is immers aan verschillende regels onderworpen. Zo is het aantal kleuren en vormen dat gebruikt kan worden beperkt. “In beide ontwerpen hebben we zoveel mogelijk typische kenmerken van onze gemeente opgenomen, zoals onze uitgestrekte bossen, de hoge landduinen en het vele water”, zegt Schrooten. De inwoners van Oudsbergen kunnen nu kiezen tussen de twee resterende ontwerpen (zie foto). Stemmen kan tot 28 februari op de website van de gemeente.