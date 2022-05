Racing Genk heeft nog waterkans op Europees ticket

Onze Limburgse toptennister Elise Mertens is helemaal klaar voor Roland Garros. De Hamontse lijkt volledig genezen na een zware spierblessure en zegt in TVL Sportcafé dat ze vol voor de winst gaat, zowel in het enkel als in het dubbel. Al heeft haar Russische dubbelparter Veronika Kudermetova het zeer moeilijk momenteel, want door de oorlog kan ze niet naar huis. Toch start Mertens vol vertrouwen in Parijs, ze voelt zich fit na een revalidatie van drie weken.