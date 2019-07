Racing Genk hoopt Berge en Samatta bij de club te houden

KRC Genk opent op vrijdag 26 juli de Belgische voetbalcompetitie in 1A tegen KV Kortrijk. STVV speelt zijn eerste wedstrijd op 27 juli tegen Moeskroen. Dat werd vanmiddag bekend gemaakt bij de voorstelling van de kalender van de Jupiler Pro League 2019-2020. De Jupiler Pro League zal volgend seizoen in het laatste weekend van juli (26, 27 en 28 juli) van start gaan. De competitie begint op vrijdag 26 juli met KRC Genk tegen KV Kortrijk om 20u30. Club Brugge speelt zijn eerste wedstrijd onder coach Philippe Clement op het veld van Waasland-Beveren, Anderlecht speelt thuis tegen KV Oostende. Genk-Anderlecht is de eerste echte topper op vrijdag 23 augustus. KV Mechelen en Waasland-Beveren werden in afwachting van de uitspraak van het BAS in de matchfixingzaak in 1A ingedeeld. Zwaar begin voor STVV Racing Genk heeft aan het begin van de competitie een haalbaar programma met tegenstanders als Kortrijk, KV Mechelen (onder voorbehoud), Zulte Waregem en Waasland-Beveren (onder voorbehoud). De seizoenstart van STVV zal daarentegen heel wat zwaarder zijn. De Kanaries openen hun seizoen thuis tegen Moeskroen. Daarna volgt de ene sterke tegenstander op de andere, met wedstrijden tegen Club Brugge, Standard en Antwerp. Play-Offs De reguliere competitie eindigt in het weekend van 15 maart 2020. Twee weken later beginnen de play-offs. De tiende en laatste speeldag van de play-offs zal in het weekend van 17 mei 2020 afgewerkt worden.