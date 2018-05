Racing Genk houdt op laatste speeldag zicht op Europees voetbal

In TVL Sportcafé blikken we vanavond met voormalig kajakker Bob Maesen terug op een hoogtepunt uit zijn carrière. De Neerpeltenaar is drievoudig Olympiër en greep op de Spelen van Athene in 2004 net naast een medaille. Maar zijn hoogtepunt beleefde hij een jaar eerder. In 2003 peddelde hij met Wouter D'Haene naar de zilveren medaille op het WK. En die prestatie schat hij zelf hoger in dan een Olympische vijfde plaats.