Racing Genk ijverig om resultaten te boeken in Servië

De KRC Genk FRZA! Foundation trapte zondag voor de wedstrijd tussen KRC Genk en KVC Westerlo een nieuwe primeur af. Tijdens de traditionele line-up liepen, voor de eerste keer in het Belgisch profvoetbal, ook twee supporters van beide ploegen mee het veld op. “We willen een duidelijk signaal geven dat racisme en polarisatie in ons stadion geen plaats heeft”, klinkt het bij KRC Genk. De club wil van dit initiatief een gewoonte maken tijdens elke thuiswedstrijd. Elke thuiswedstrijd zal de overkoepelende supportersvereniging (OSV) van KRC Genk een supporter afvaardigen om samen met een fan van de tegenpartij te verbroederen voor de wedstrijd en samen met hun ploeg het veld op te lopen. “Jeugdspelertjes die voorafgaand aan de wedstrijd met de spelers mee het veld op lopen, is al lang ingeburgerd in het internationale voetbal”, licht Niel Janssen van de KRC Genk FRZA! Foundation toe. “In Genk trekken voortaan ook twee supporters mét sjaal van de eigen club mee de grasmat op. Nadien schudden ze elkaar en de spelers van de tegenpartij de hand. Voor de wedstrijd even verbroederen met de tegenstander dus, op die manier willen we als club een signaal geven dat respect en fair play een belangrijk deel uitmaken van het spel waar we allemaal van houden.” Tegenstander zondag was KVC Westerlo die met plezier een supporter mee het veld opstuurde voor de wedstrijd. “We waren onmiddellijk enthousiast wanneer KRC Genk met dit voorstel kwam. De twaalfde man bepaalt grotendeels de sfeer van de wedstrijd. Twee groepen supporters zij aan zij, die elk luidkeels hun eigen team aanmoedigen. Hoewel ze voor een andere club juichen, hebben ze hetzelfde doel: genieten van een heerlijke voetbalnamiddag vol passie en spelplezier. Tijdens de 90 minuten kan het er heftig aan toe gaan, met gezangen die de tribunes vullen en kleuren die fel tegenover elkaar staan. Maar altijd met het nodige respect. En wanneer het eindsignaal klinkt, eindigt de sportieve rivaliteit.” KRC Genk wil van dit initiatief een gewoonte maken. "De hoop leeft in Limburg dat ook andere clubs dit initiatief zullen omarmen om als één geheel een duidelijk signaal te geven rond verdraagzaamheid en positief supporterschap", klinkt het.