Racing Genk in blessuretijd onderuit in tumultueuze topper op Anderlecht

door Tom Kums

Racing Genk heeft een officiële klacht ingediend bij het scheidsrechtersdepartement en vraagt om de wedstrijd van gisteravond tegen Anderlecht te herspelen. Reden was een scheidsrechterlijke blunder na een penaltyfase. Genk had volgens het reglement het recht om de strafschop opnieuw te mogen nemen, maar de VAR besliste daar anders over. Extra zuur nadat de Genkenaren een prima wedstrijd speelden, maar in blessuretijd toch nog tegen een nederlaag aanliepen. Al sprak na de wedstrijd uiteraard iedereen maar over 1 fase.