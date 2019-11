Racing Genk in diepe crisis

Komende zondag speelt Racing Genk in eigen huis een cruciaal duel tegen AA Gent. Het bestuur kondigde deze week aan dat de topper veel zal bepalen. In de eerste plaats gaat het dan over de play-off 1-kansen. Maar ook over de toekomst van Felice Mazzu. De Genk-trainer blijft er rustig onder en hoopt dat de prestatie op Anfield het begin is van een renaissance.