Racing Genk is zeker van Europees voetbal na brilscore tegen Gent

Er hangt Peltenaar Zizou Bergs een schorsing en boete boven het hoofd voor de botsing tegen de Chileense Christian Garin. De Chileense tennisfederatie heeft klacht ingediend bij de internationale tennisbond. Op zondag 3 februari speelde Zizou Bergs in de Davis-Cup zijn duel tegen Chili. Bergs kwam in de derde set 6-5 voor tegen Garin. Maar dan liep het mis. De Peltenaar vierde zijn punt net iets te euforisch en knalde tegen de Chileens tennisser. Die vroeg een medische tussenkomst en eiste dat Bergs een zware sanctie zou krijgen. De scheidsrechter ging niet akkoord, en Garin weigerde nadien om nog verder te spelen. Door het forfait, ging de zege automatisch naar Zizou Bergs. En nu krijgt het hele verhaal nog een staartje.Chili was niet te spreken over de uitkomst van ontmoeting. Volgens de tennisfederatie werden de regels in geval van 'ernstig fysiek contact' niet correct toegepast door de Portugese scheidsrechter Carlos Ramos. Chili beoordeelt de beslissing van de ref als 'irrationeel, willekeurig en in strijd met de natuurlijke rechtvaardigheid', zo klinkt het in een statement. De Chileense bond eist in haar klacht bij de ITF dan ook om "de correcte toepassing van de regels en sancties tegen Zizou Bergs". De Chilenen vragen "een onafhankelijk onderzoek naar het gedrag van de scheidsrechter en de neutrale arts ter plaatse, met corrigerende maatregelen om te voorkomen dat dergelijke incidenten zich herhalen". De betrokken arts wordt 'medische nalatigheid' verweten. De federatie stelt twee alternatieven voor: het herspelen van de wedstrijd of het toekennen van een wildcard voor Chili voor de Davis Cup Finals. Voor Bergs wordt een boete en een schorsing gevraagd.