Racing Genk kan nog overwinteren in Europa ondanks gelijkspel

"Zulte-Waregem is torenhoog favoriet, maar we zullen er alles aan doen om de punten hier te houden." Dat zegt Patrocoach Stijn Stijnen in aanloop van de topper in 1B van aanstaande zondag. Stijn Stijnen zal zelf niet op de bank zitten. Hij kreeg deze week een schorsing van 3 wedstrijden opgelegd nadat hij verbaal over de schreef was gegaan tegen de wedstrijdleiding in de match tegen Seraing. Toch vormt dat geen probleem volgens Stijnen, want de spelers en de staf weten wat hen te doen staat. Intussen draait de ticketverkoop op volle toeren: alles lijkt klaar om Zulte-Waregem zondag warm te onthalen in Maasmechelen.