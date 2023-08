En we blijven in Genk, want daar opent vanavond de eerste winkel van Voetbalshop.be in Limburg. Dat is bijzonder omdat de webwinkel de omgekeerde beweging maakt van het internet naar fysieke winkels. In Nederland is het daar al langer mee bezig. Maar de Genkse vestiging is nog maar de tweede in België. Voetbalshop.be zal ook naamsponsor worden van de Soccer Arena in Genk. Onder meer Racing Genk en Lommel SK werken al samen met het bedrijf.