Racing Genk kiest voor lange termijn

Paul Onuachu is door zijn collega’s verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. De 26-jarige Nigeriaanse spits van Racing Genk volgt daarmee Hans Vanaken op. De Lommelaar won de prijs in 2019, vorig jaar was er door de pandemie geen uitreiking. Onuachu is na Souleymane Oulare en Wesley Sonck pas de derde Genkenaar die de prijs in de wacht sleept. Hij ging dit seizoen Raphaël Holzhauser (Beerschot) en Noa Lang (Club Brugge) voor in de eindstand. De Genkse topschutter ontving ook de Gouden Stier voor zijn 33 competitiegoals. Nu rest de vraag of Racing Genk zijn prijsbeest volgend seizoen kan houden. Naast Onuachu werden nog zes andere winnaars gehuldigd. Onder andere Beringenaar Dante Vanzeir van Union werd verkozen tot beste speler in 1B.