Racing Genk klaar voor clash met bekerwinnaar Antwerp

In het volleybal staat Greenyard Maaseik met de rug tegen de muur. In de eigen Steengoed Arena verloor het gisteren met 1-3 van Roeselare. Daardoor staat het nu 2-0 in het voordeel van de West-Vlamingen. Als Roeselare vrijdagavond wint in eigen huis, is het seizoen van Greenyard al voorbij en pakt het zijn veertiende landstitel. De ontgoocheling was groot in Maaseik, maar "we moeten blijven geloven dat het nog kan", klonk het unisono.