Racing Genk klaar voor eerste poulewedstrijd Europa League tegen Malmö

Boksen is een therapie voor vele jongeren. De 25-jarige Vince Lips uit Genk heeft autisme en kampt met persoonlijke problemen. Hij bokst om zijn problemen te vergeten en dat wil de Genkse boksclub de Uitdaging bereiken met het project opboksen. Ze willen jongeren weerbaarder maken voor de maatschappij. 'Opboksen' bestaat 25 jaar en daarom organiseert de stad Genk morgen een boksgala in de Limburghal in Genk.