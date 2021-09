28 hengsten die maar liefst 6.000 merries gedekt hebben. Het dekseizoen dat er net opzit, was opnieuw een succes bij stoeterij Zangersheide in Lanaken. De stoeterij vormt nog altijd een wezenlijk onderdeel van het moderne paardensportbedrijf dat Zangersheide vandaag is. De interesse voor de veulenveiling later deze week overstijgt dan ook de landsgrenzen, want door Zangersheide gefokte paarden zijn voorbestemd voor de topsport. In aflevering 3 van onze reeks over Zangersheide gaan we op pad met fokkerijmanager Floris Van Leuken.