Racing Genk: Mazzu roteert tegen Cercle, maar verwacht wel drie punten

In Sofia is zopas geloot voor de poulefase van de Champions League. Greenyard Maaseik neemt het op tegen Zenit Kazan, Halkbank Ankara en Jastrzebski Wegiel. Met Zenit Kazan komen de mannen van Joel Banks uit tegen de meest succesvolle ploeg van de voorbije jaren. Kazan won maar liefst vier van de laatste vijf edities van de Champions League. Vorig seizoen verloren ze de finale tegen Civitanova. Vijf seizoenen geleden kwam Maaseik ook al eens uit tegen Halkbank Ankara. De Turken waren toen vice-Europees kampioen. Maaseik verloor in Turkije met 3-1, thuis kreeg het een matchbal, maar ging het uiteindelijk ook onderuit met 3-2. En tegen de Polen van Jastrzebski liepen de Maaslanders misschien wel de grootste ontgoocheling van het voorbije decennium op. In 2011 stond Maaseik op een zucht van de final 4 van de Champions League, maar in de golden set waren de Polen van Jastrzebski toen te sterk. Een uitgelezen kans om revanche te pakken dus.