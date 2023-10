Racing Genk mee aan de leiding in Conference League-poule na winst in Servië

Racing Genk is vanochtend het vliegtuig opgestapt richting het Servische Nis, daar geeft het morgenavond Cukaricki partij in de Conference League. In de eerste groepswedstrijd speelde Genk thuis gelijk tegen Fiorentina. Een knap resultaat. Maar ook in Servië gaat het voor een resultaat, klinkt het. Winnen dus. Maar Genk trekt Europa in met een dubbel gevoel. Thuis won het nog niet in de competitie, desondanks is er toch vertrouwen door het geleverde spel.