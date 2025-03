Racing Genk mobiliseert heel Limburg voor titelstrijd met grootse campagne

De Rode Duivels hebben gisteren in de Cegeka Arena in Genk met 3-0 gewonnen van Oekraïne. Door die zege blijven de Belgen in de hoogste divisie van de Nations League. De 3-1-nederlaag uit de heenwedstrijd werd in de laatste 25 minuten van de wedstrijd ongedaan gemaakt. De ingevallen De Cuyper brak de ban, Romelu Lukaku zette met twee doelpunten de kroon op het werk. Ook Hans Vanaken was bij de uitblinkers, Thibaut Courtois bleef uit voorzorg aan de kant. Hij had nog teveel last van de knie. En ook Bryan Heynen straalde na afloop: hij mocht op het einde van de wedstrijd zijn langverwachte debuut maken.