Racing Genk naar groepsfase Europa League na 6e Europese zege op rij

- Verrassing in Herstappe. UIttredend burgemeester Claudy Prosmans is geen kandidaat om zichzelf op te volgen. Dat blijkt uit de politieke portretten van TV Limburg in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. - In Genk wordt op dit ogenblik de technologiecampus T2 geopend. Duizenden Limburgers worden hier straks klaargestoomd voor een job in techniek en technologie. We gaan live een kijkje nemen. - In Sint-Truiden zitten de werken aan de prestigieuze Gazometersite in de stationsbuurt in de laatste rechte lijn. We krijgen een exclusieve rondleiding. - Na een herseninfacrt schrijft de 67-jarige Bilzenaar Jan Berben een boek met één vinger. - En vanavond kan u de Europese wedstrijd Brondby tegen Racing Genk live volgen op TV Limburg. De wedstrijd start om half 9.