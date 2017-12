Racing Genk naar halve finale van de beker

"Wij voelen ons verantwoordelijk voor het ontslag van Albert Stuivenberg." Dat zeggen de spelers van KRC Genk twee dagen na de feiten. Maar veel tijd om te treuren is er niet, want morgen moet Genk alweer aan de slag in de Bekerwedstrijd tegen Waasland-Beveren. Een cruciale match, zeker nu dat het in de competitie niet goed loopt. Voorlopig neemt Jos Daerden de taken over van Stuivenberg.