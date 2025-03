En dan hebben we ook rolstoelbasketbal voor u. Want Hubo Limburg United on Wheels draait vlot mee aan de Belgische top. Na een twee plaats in de nationale competitie won het ook 6 van zijn 8 wedstrijden in de bene competitie met Belgische en Nederlandse teams. Rolstoelbasketbal is de afgelopen jaren gegroeid als sport, maar wil nog meer leden lokken. Want naast het sportieve speelt, ook het sociale aspect een belangrijke rol voor de sporters.