Racing Genk op afzondering om spelers op scherp te zetten voor bekerwedstrijd tegen Mechelen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil nog voor de zomer een akkoord in de Vlaamse regering over een nieuwe stikstofregeling. De vraag is of de CD&V zomaar een compromis zal slikken dat de boeren zwaar treft. Naast de industrie en het transport, is vooral de landbouw verantwoordelijk voor het stikstofprobleem, waardoor onze natuurgebieden er slecht aan toe zijn. De zaak zit in een stroomversnelling, nu de Raad voor Vergunningsbetwistingen de aanvraag van een boer in Kortessem om uit te breiden, vernietigd heeft.