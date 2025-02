door Niels Christiaens

"De wedstrijd tegen Standard is een derby. Net als tegen STVV. En die zijn belangrijk voor de fans." Thorsten Fink kijkt uit naar de verplaatsing naar Sclessin van morgenavond. Bij Racing Genk is men op z'n hoede, want na de jaarwisseling is Standard de derde club van het moment. Tolu wordt weer in de basis verwacht, dat gaf de Duitse trainer vanmiddag al prijs.