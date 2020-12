In TVL Sportcafé draaien we vanavond de klok 10 jaar terug. Toen pakte Noliko Maaseik brons in de CEV Cup. Eén van de sterkhouders in het team van Vital Heynen toen was Gert Van Walle. Van Walle werd onder meer twee keer kampioen en kijkt met veel plezier terug op z'n periode bij de recordkampioen.