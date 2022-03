In TVL Sportcafé grasduinen we vanavond met Kristof Hoho in ons archief. De voormalige volleyballer van onder meer Maaseik én Roeselare was speler toen Maaseik gecoacht werd door Vincenzo Di Pinto. De Italiaan had te maken met een taalbarrière en dat zou hem fataal worden als coach bij de recordkampioen. Zijn landgenoot Fulvio Bertini heeft daar geen last van. Maar of de wederopstanding van Maaseik alleen maar te danken is aan Bertini, betwijfelt Hoho.