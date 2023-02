Racing Genk op zoek naar nieuw evenwicht na vertrek van Onuachu

door Tom Kums

Racing Genk staat zondag voor de lastige verplaatsing naar AA Gent. De Buffalo's hebben de punten nodig in de strijd om de top 4, Genk wil graag terug aanknopen met de zege na het gelijkspel in Eupen eerder deze week. Puntenverlies waar ze in de Cegeka Arena niet te lang van wakker gelegen hebben. Trainer Wouter Vrancken was tevreden met hoe zijn team een nieuw evenwicht zonder topschutter Paul Onuachu zocht en vond.