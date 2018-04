Racing Genk op zoek naar revanche tegen Standard

De geweldige omhaal van Cristiano Ronaldo in de kwartfinale van de Champions League voetbal gaat de wereld rond. Kenners spreken van misschien wel het mooiste doelpunt uit de geschiedenis van het voetbal. Maar hoe moeilijk is het om de bal op deze manier in het doel te krijgen? Wij trokken naar het voetbalkamp van tweede provincialer Torpedo Hasselt om te zien of de jonge voetballers de wereldgoal van de Real Madrid-ster konden evenaren.