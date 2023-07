En we blijven nog even in het voetbal, want Lommel SK organiseerde vandaag een fandag in het centrum van de stad. Supporters konden er kennis maken met de nieuwe spelers van dit seizoen, zoals Dries Wouters en Igor Vetokele. Zij moeten de ambities van Lommel dit seizoen kracht bij zetten, want groen-wit gaat resoluut voor de promotie naar eerste klasse.