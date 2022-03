door Jeroen Houben

STVV trapt vanavond de 30ste speeldag af thuis tegen KV Mechelen. De Truienaars willen de 3 punten, want Play-Off 2 ligt in het vizier. Racing Genk maakt morgen dan weer de trip naar Jan Breydel, waar het Cercle Brugge partij geeft. Voor de Genkenaren is het ook meteen zespuntenwedstrijd met het oog op Play-Off 2. Want Genk, 8ste in de stand, ziet bij verlies Cercle naderen tot op 2 punten.