door Marijke Nijssen

Racing Genk stapt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Gisteren besliste het Referee Department dat de wedstrijd tegen Anderlecht niet herspeeld moet worden omdat het gaat om een vergissing, een menselijke fout, waarbij men in de VAR Verschaeren over het hoofd zag en dat het dus niet om een vergissing in de toepassing van de spelregels gaat. Racing Genk gaat nu dus in beroep tegen die beslissing.

Bij de strafschop van Bryan Heynen liepen zowel Sor als Yari Verschaeren te snel de zestien in. De strafschop had hernomen moeten worden volgens het reglement. Volgens Genk was er sprake van een scheidsrechtelijke vergissing in de toepassing van de spelregels, vandaar dat het vroeg om de wedstrijd te herspelen.