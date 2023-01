Racing Genk start met eigen G-team

Op de Australian Open tennis staat Elise Mertens opnieuw in de derde ronde. De Hamontse was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Davies. Het is al de 19e keer in de laatste 20 grandslams dat Mertens de derde ronde haalt. In de volgende wacht met Aryna Sabalenka een oude bekende. Samen wonnen ze twee grandslams in het dubbel, waaronder ééntje in Melbourne.