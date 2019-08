Racing Genk stelt Patrick Hrosovsky en Paul Onuachu voor

Nog een dikke week heeft het STVV-bestuur om de Truiense kern aan te vullen met extra versterking. Met een drie op twaalf lijkt de nood erg hoog. De stuntzege tegen Standard is vergeten nadat STVV geen poot aan de grond kreeg op de Bosuil. Morgen wordt er best gewonnen tegen Zulte-Waregem, want ook de fans zijn ontevreden over de gang van zaken. Nieuwkomer Ito, van wie veel verwacht wordt, is nog niet speelgerechtigd.