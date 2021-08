Kajakkers Artuur en Hermien Peters zijn vandaag in hun thuisgemeente Hechtel-Eksel gehuldigd voor hun topprestaties op de Spelen. Beide Olympiërs werden in het bijzijn van hun familie door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Artuur en Hermien Peters, broer en zus, opgegroeid in Hechtel-Eksel, zetten tijdens de Olympische Spelen in Tokio sterke resultaten neer. Artuur finishte als tiende in de K1 1000 m. Zus Hermien kajakte zich in de K1 500 m naar een zesde plaats. Dat leverde haar een Olympisch diploma op. Samen met kajakpartner Lize Broekx uit Pelt behaalde Hermien Peters ook nog een negende plaats in de K2 500 meter. De twee zijn daarom vandaag gehuldigd op het gemeentehuis van Hechtel-Eksel. “Artuur en Hermien deden de Olympische Spelen echt leven in onze gemeente”, zegt schepen van sport Nele Lijnen (Open VLD). “Dat enthousiasme voor sport kan ik als schepen van sport alleen maar aanmoedigen. Ik weet zeker dat dit kinderen inspireert om ook hun sportieve dromen na te jagen.” Felicitaties van burgemeester Burgemeester Jan Dalemans (Open VLD) is momenteel in verlof maar maakte via een videogesprek toch ook zijn felicitaties over. “Heel wat inwoners hebben er uren slaap voor gelaten om de wedstrijden live te volgen. In het straatbeeld lieten we de Belgische vlaggen na het EK voetbal hangen. Van een Duivels dorp gingen we naar een Olympisch dorp.” Vervolgens zette schepen Lijnen Artuur en Hermien letterlijk in de bloemetjes met twee mooie boeketten. Daarnaast kregen de atleten ook een goedgevulde tas met lokale streekproducten mee naar huis. De sportievelingen waren enthousiast over de ontvangst en kijken nu al naar de toekomst. “Wij willen er over drie jaar in Parijs absoluut weer bij zijn", besluit Artuur Peters.