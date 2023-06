In Heusden-Zolder, in de wijk Lindeman, is afgelopen nacht een auto in brand gevlogen. Het vuur ontstond rond half twee op het kruistpunt van de Lindelaan en de Olmenstraat. Er zouden twee jongeren in de wagen gezeten hebben die net op tijd het voertuigen konden verlaten. Volgens buurtbewoners was er eerst een knal waarna de auto in brand vloog. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar de auto brandde volledig uit. Vermoedelijk lag een kortsluiting aan de basis van de brand. Door de zware rookontwikkeling werd aan de buurtbewoners gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.