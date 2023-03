Racing Genk verbolgen over niet-selectie Heynen en Trésor

door Niels Christiaens

"Een gebrek aan respect en een devaluatie van de Belgische competitie", zo noemt Dimitri De Condé, head of football van Racing Genk de niet-selectie van Mike Trésor en Bryan Heynen voor de Rode Duivels. Kersvers bondscoach Domenico Tedesco maakte vanmiddag zijn eerste selectie bekend. Twee Limburgers maken daar deel van uit: Thibaut Courtois en Leandro Trossard. Ook voor Hans Vanaken is er voorlopig geen plek meer in de 20-koppige kern.