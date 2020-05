Racing Genk verlengt abonnementen gratis tot winterstop

Kim Clijsters pakt vandaag uit met een mooi eerbetoon. De Breese tennisster koos ervoor om de naam Chris Coart op haar truitje te zetten. Coart is momenteel hoofdverpleegkundige op de geriatrische COVID afdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Het initiatief kadert binnen ‘The Real Heroes Project’, waarbij sporters en hun fans zorgpersoneel uit de frontlinie op hun truitjes plaatsen om hen te eren. Clijsters haar eerbetoon aan Chris Coart is te zien op haar verschillende social media kanalen, naar aanleiding van de Internationale Dag van de Verpleegkundige. Zij koos voor Coart nadat ze haar verhaal te horen kreeg. “Chris is het perfecte voorbeeld van een echte held”, zegt Clijsters. “Zelfs tijdens de moeilijkste momenten, behoudt ze haar positieve ingesteldheid en werkt ze onvermoeibaar om haar team, collega’s, patiënten en hun families te ondersteunen.” Kennissen en familie op COVID afdeling Chris Coart en haar team in het Sint-Trudo Ziekenhuis hebben er al een moeilijke periode opzitten. De regio Sint-Truiden werd zwaar getroffen door het coronavirus en dat leidde met momenten tot confronterende situaties in het ziekenhuis. “Ons team kreeg geregeld kennissen en familie over de vloer hier in het ziekenhuis”, zegt Coart. “Mijn schoonvader werd zelfs twee keer bij ons opgenomen, tot hij uiteindelijk genezen verklaard werd. Anderen hadden minder geluk, zoals mijn eigen buurman die uiteindelijk de strijd op onze intensieve afdeling verloor. Eén van mijn teamgenoten moest afscheid nemen van haar vader in een woonzorgcentrum terwijl haar moeder hier op onze afdeling herstelde van corona. Dat is hard.” De geriatrische patiënten die Coart en haar team zagen, hadden meestal een medische voorgeschiedenis of waren zeer verzwakt. Een opname op de afdeling intensieve zorgen was vaak geen optie meer voor hen. “Het tempo waaraan we slecht nieuws moesten brengen, met daaropvolgend de afscheidsmomenten met familiebezoek of via skypegesprekken, wogen psychisch enorm zwaar door op ons team. Soms huilden we mee met patiënten en hun familie", zegt Coart. ‘One team, one goal’ Toch houdt de hoofdverpleegkundige van het Sint-Trudo Ziekenhuis ook een positief gevoel aan die periode over. “Ik ben enorm fier op hoe ons team en alle andere teams binnen Sint-Trudo er stonden. Onder het motto ‘one team, one goal’ zijn we er de hele periode voor gegaan en hebben we mekaar ook rechtgehouden. Wij zijn dit virus zij aan zij te lijf gegaan. Gesteund en gedragen door duizenden mensen die ons voortstuwden met applaus, veel sympathiebetuigingen en zelfs giften. Daar ben ik heel dankbaar voor!” Coart is ook vereerd dat haar naam nu op het shirt van Kim Clijsters prijkt. “Ik heb haar altijd als een idool beschouwd. Het lijkt dan ook een beetje onwezenlijk dat Kim mij nu naar voren schuift als vertegenwoordiger van een hele groep helden, die hier in ons ziekenhuis en overal ter wereld het virus te lijf gaan”, besluit Coart. Deze boodschap plaatste Kim Clijsters vandaag op haar Facebookpagina: