Racing Genk verliest eervol van Liverpool

Brecht Van Kerckhove stopt als bondscoach van de nationale volleybalmannen. Die beslissing nam de Alkenaar deze week zelf. Na twee jaren als assistent bij de Red Dragons startte Brecht Van Kerckhove afgelopen zomer als hoofdcoach: “Na een eigen evaluatie heb ik besloten dat mijn manier van werken en mijn impact op de groep niet voldoende heeft aangeslagen om op korte termijn resultaten te halen. Met de aansluiting van jonge talenten bij de kern, met de goede poulewedstrijden tijdens het EK en de promotie voor het volleybal waren er zeker ook positieve punten de afgelopen maanden. Maar we moeten erkennen dat we onze doelen niet gehaald hebben. De Red Dragons hebben via het toernooi in Berlijn nog een laatste kans om zich te plaatsen voor de spelen. Ik hoop van harte dat het hen lukt,” laat Van Kerckhove weten. Dominique Baeyens neemt over voor het olympisch kwalificatietornooi in Berlijn begin januari. In augustus konden de Red Dragons zich niet kwalificeren voor Tokio op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam. In januari volgt een tweede kans op het sterk bezette tornooi in Berlijn. De Belgische mannen spelen in hun poule tegen Slovenië (Europees zilver), Duitsland en Tsjechië.