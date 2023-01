Skeletoni Kim Meylemans blijft razend ambitieus en wil volgend seizoen nummer één van de wereld worden. Dat zei de Maaseikse in TVL Sportcafé. Het is een opmerkelijk statement omdat Meylemans begin november haar beide enkels nog brak na een zware crash en nog steeds niet 100% fit is. Dankzij een snelle revalidatie kon ze vorige week al deelnemen aan het WK, waar ze achtste eindigde. Een prestatie die ze ook te danken heeft aan de nodige psychologische hulp om haar angsten te overwinnen na haar zware ongeval.