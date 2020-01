In Bilzen moet de fusie van twee loopverenigingen leiden tot een nieuw bewegingsconcept. Onder de noemer Bilzen Beweegt kan zowel de geoefende prestatieloper als de recreatieve jogger in groepsverband trainen, maar ook de deur naar andere sporten zoals fietsen, zwemmen, of skaten wordt opengezet. Bedoeling is de Bilzenaar op een laagdrempelige manier aan het sporten te krijgen.