Racing Genk verliest van Fiorentina en staat op rand van Europese uitschakeling

“Wij zijn de underdog, maar we gaan zoals altijd uit van onze eigen sterkte.” Wouter Vrancken en Racing Genk hopen vanavond in Firenze de poort open te beuken richting Europese overwintering in de Conference League. Maar tegen een club dat meedoet voor de Europese tickets in een topcompetitie als de Serie A is dat makkelijker gezegd dan gedaan. In de heenwedstrijd speelde Genk 2-2 gelijk tegen Fiorentina. En dat geeft de Belgische vice-kampioen het nodige vertrouwen.