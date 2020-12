Opmerkelijk nieuws uit het voetbal dan, want Patro Eisden is niet langer in handen van de Nederlandse zakenman Salar Azimi. De club uit Maasmechelen is verkocht aan een Engelse overnemer, genaamd Derrick Devonport, een projectontwikkelaar die vanaf januari van Patro sportief en extra-sportief een profclub zal maken. Patro wordt zo meteen de eerste profclub in eerste nationale. Azimi blijft de komende vijf jaar wel hoofdsponsor. Het was Stijn Stijnen die vandaag in het stadion van de Maaslanders tekst en uitleg gaf bij de overname.