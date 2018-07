Racing Genk vlot voorbij Fola Esch in Europa League

"We gaan niet zomaar over de Luxemburgers heenlopen." Dat vertelde Genk-trainer Philippe Clement vanmiddag op de persbabbel in de aanloop naar de Europese wedstrijd van morgenavond. Genk neemt het dan in de twee voorronde van de Europa League op tegen Fola Esch. Het team van Clement is favoriet. De Genk-coach heeft zijn spelers op scherp gezet om Esch zeker niet te onderschatten.