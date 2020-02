Racing Genk wil bevestigen op de Bosuil

“Ik weet niet of Racing Genk in de breedte sterk genoeg is om play-off 1 te halen.” Dat zei ex-Genk-kapitein en analist Thomas Buffel in TVL Sportcafé. Na het vertrek van Sander Berge besloot technisch directeur Dimitri De Condé om geen nieuwe spelers meer aan te trekken, en het vertrouwen te geven aan de huidige kern. De top zes is het doel voor Genk, maar als het niet lukt dan is dat geen ramp, aldus De Condé in Sportcafé.