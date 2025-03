Racing Genk wil driepunter op FC Dender

G-atleet Anke Sneyers uit Lummen is weer helemaal in topvorm na een zwaar ongeval tijdens de wielerklassier, de Ronde van Vlaanderen vorig jaar in april. Tijdens het supporteren werd de Lummense aangereden door een renner. Na maanden revalideren is de 23-jarige atleet klaar voor het Europees Kampioenschap in Finland eind deze maand. In het verspringen hoopt ze het Belgisch record te evenaren. Vooraleer ze naar Finland kan gaan, hoopt ze via een eetdag geld in te zamelen om de reis te bekostigen.